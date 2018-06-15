Болельщики Австралии и Франции сыграли перед встречей своих команд

Встреча собрала больше журналистов, чем самих футболистов-любителей.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Казани на стадионе «Олимп» состоялся товарищеский футбольный матч между болельщиками сборной Франции и сборной Австралии.

Инициатором матча выступила австралийская сторона, которая выставляет команду-новичка. Так говорили сами австралийцы, однако французы утверждали обратное. Впрочем, соперники у австралийцев были весьма серьезными. Французская команда заняла третье место на чемпионате Европы по футболу среди болельщиков.

Уже по форме, в которой выступали французы, можно было судить о степени их подготовки. Фирменная форма родной сборной: красные гетры, белые трусы и синие майки с надписью на спине «Непобедимые французы».

Австралийцы предстали на искусственном поле студенческого стадиона одетыми кто во что горазд – синие, черные, зеленые, красные, белые трусы. Только майки были одинаковыми – желтыми. Многие фанаты с зеленого континента вышли в майках с фамилиями своих кумиров из национальной сборной. Не забыли они и о символе – надувном кенгуру: команда сфотографировалась с ним перед началом встречи, отправив затем куклу на скамейку запасных.

Проектный менеджер из Сиднея Марти Досен рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», что сыграть эту встречу им предложили руководители сборной, благо из Австралии в Казань и Санкт-Петербург на несколько недель приехало много фанатов. «Мы быстро договорились с земляками (здесь большинство из Мельбурна), а потом и с французами. Играем всерьез, 90 минут, с заменами, с угловыми – все, как положено. Что же касается игры наших первых сборных, то я думаю, что шансы команд равны. Все будет зависеть от того, кто первым добьется успеха», – заметил он.

Самому юному играющему австралийскому фанату было всего 11 лет, а самому возрастному – 64 года. У французов все были в приличном возрасте. Австралийцы превзошли соперников в патриотизме, трижды исполнив национальный гимн по просьбам разных телекомпаний. Французы «Марсельезу» спели всего один раз, но очень прочувственно.

Инженер Иван Майе из Парижа рассказал корреспонденту агентства, что ему пока все нравится в Казани. «Сыграть здесь нам предложил французский Президент. Это очень здорово – сыграть с фанатами австралийцев перед матчем наших сборных. Тем самым мы поддержим свою команду – мы надеемся, что завтра она победит. А в Казани за два дня мне все понравилось: очень чисто, очень безопасно, никаких проблем не было. Успел попробовать узбекскую кухню. Видел Волгу, Кремль, погулял по набережной – везде красиво», – признался француз.

Борьба велась не за призы, а, как говорится, на интерес. После завершения матча команды отправились в казанские гастрономические заведения отмечать встречу сборных.

Журналистов на этой игре было больше самих футболистов-любителей. Пришедшие смогли увидеть настоящую борьбу, правда, без красивых и точных ударов и резких индивидуальных проходов. Игроки менялись едва ли не каждые пять минут, так как выдерживать темп возрастным любителям было трудно.

Поначалу австралийцы крепко прижали французов к их воротам, даже один раз попали в штангу, но вскоре игра выровнялась. Можно сказать, что победила, как и всегда в таких встречах, дружба.

Национальные сборные Франции и Австралии сыграют на стадионе Kazan-Arena завтра, 16 июня. Встреча начнется в 13 часов.