Из Казани откроется регулярный авиарейс в Батуми

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(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Завтра, 16 июня, откроется регулярное авиасообщение между Казанью и Батуми. Рейсы будут выполняться по средам и субботам на 50-местных CRJ-200, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ Аэро».
Из столицы Татарстана самолет будет вылетать в 8.10 и прибывать в Батуми в 11.50. Вылет из столицы Аджарии запланирован на 21.05 с прибытием в аэропорт Казани в 22.45. Время в Грузии на час опережает московское.
Длительность полета составит 2,5 часа. Перелеты будут осуществляться до конца сентября.
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