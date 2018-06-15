На ж/д вокзалах городов ЧМ-2018 теперь можно подключиться к Wi-Fi по номеру билета

Ранее авторизация на вокзалах осуществлялась по номеру сотового телефона.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). На железнодорожных вокзалах городов-организаторов ЧМ-2018 пассажиры смогут подключиться к Wi-Fi по номеру билета. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В первую очередь нововведение поможет иностранным гостям, у которых может не оказаться sim-карты российского мобильного оператора. Ранее авторизация в Wi-Fi сетях осуществлялась исключительно по номеру мобильного телефона», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Чтобы подключиться к беспроводному Интернету, пассажирам нужно найти название сети в настройках устройства и пройти процедуру авторизации. В соответствующее поле необходимо ввести номер своего железнодорожного билета. Такая авторизация возможна за четыре часа до отправления поезда и в течение четырех часов после прибытия на вокзал.

Доступ к беспроводному Интернету обеспечен уже на 136 вокзалах, станциях и остановочных пунктах России. Общее количество подключений превысило 6 млн.