Министр спорта Уругвая ознакомится с казанской фотовыставкой «История футбола»

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Завтра министр спорта Уругвая Фернандо Касерес планирует посетить казанский пресс-центр ЧМ-2018. Одной из основных целей визита будет знакомство с фотовыставкой «История футбола», сообщили в пресс-центре.
Экспозиция организована под эгидой проходящего в России чемпионата мира по футболу. Проект нацелен на развитие дружбы и сотрудничества между Татарстаном и Уругваем.
На выставке представлены уникальные архивные снимки, дающие представление о столетней истории уругвайского футбола. В том числе присутствуют фото времен первого чемпионата мира по футболу, прошедшего в Уругвае в 1930 году.
Также здесь экспонированы фотографии из архивов татарстанских футбольных клубов «Рубин», «КАМАЗ» и «Нефтехимик» и снимки с турнира «Кожаный мяч». Отдельно собраны фото, связанные с футбольной звездой 1970-х годов Виктором Колотовым.
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