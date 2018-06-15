Министр спорта Уругвая ознакомится с казанской фотовыставкой «История футбола»

Экспозиция организована под эгидой проходящего в России чемпионата мира по футболу.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Завтра министр спорта Уругвая Фернандо Касерес планирует посетить казанский пресс-центр ЧМ-2018. Одной из основных целей визита будет знакомство с фотовыставкой «История футбола», сообщили в пресс-центре.

Экспозиция организована под эгидой проходящего в России чемпионата мира по футболу. Проект нацелен на развитие дружбы и сотрудничества между Татарстаном и Уругваем.

На выставке представлены уникальные архивные снимки, дающие представление о столетней истории уругвайского футбола. В том числе присутствуют фото времен первого чемпионата мира по футболу, прошедшего в Уругвае в 1930 году.

Также здесь экспонированы фотографии из архивов татарстанских футбольных клубов «Рубин», «КАМАЗ» и «Нефтехимик» и снимки с турнира «Кожаный мяч». Отдельно собраны фото, связанные с футбольной звездой 1970-х годов Виктором Колотовым.