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Татар-информ

15 июня 2018, 20:45

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Исполком Казани напомнил об особенностях работы общественного транспорта в период ЧМ-2018

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Фото: Александр Эшкинин


Горожан просят отказаться от перемещения на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в городском пресс-центре заместитель председателя Комитета по транспорту исполкома Казани Марат Хисамутдинов напомнил жителям и гостям города об ограничениях движения и работе общественного транспорта в период ЧМ-2018.

По словам спикера, с 1 июня в Казани введены ограничения движения транспорта. «Ограничения касаются грузовых автомобилей с разрешенной массой свыше 5 т, автомобилей, перевозящих опасные, аварийные и тяжеловесные грузы, учебных автомобилей, а также автобусов, осуществляющих заказные перевозки», – отметил он.

В дни проведения футбольных матчей ограничивается движение транспортных средств в рамках «последней мили». Ограничения вводятся за четыре часа до начала игры и действуют два часа после ее завершения, добавил Хисамутдинов.

«В связи с этим будут скорректированы схемы движения, в том числе и общественного транспорта. Разработаны временные развороты по Ямашева со стороны Адоратского и Арбузова. Автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты будут следовать до остановок "Ветеринарная академия" и "Улица Адоратского". Работа общественного транспорта, следующего в районе стадиона Kazan-Arena и метрополитена, в дни игр, которые начинаются в 21 час, предусмотрена до двух часов ночи», – рассказал спикер.

После окончания матчей зрителей развезут около 400 автобусов, 20 трехсекционных трамваев и десяти троллейбусов. «Из них 90 автобусов и 19 трамваев будут размещены на проспекте Ямашева как спецподача. Будет подано дополнительно десять троллейбусов по улице Адоратского», – уточнил зампредседателя Комитета по транспорту.

От железнодорожных вокзалов Казани (через станции метро «Кремлевская» и «Козья Слобода») до остановки «Улица Адоратского» по проспекту Ямашева будут ездить 48 шаттлов. «Проезд на них будет бесплатным. Для ориентирования болельщиков на эти автобусы будет нанесена символика чемпионата», – заметил Хисамутдинов.

Кроме того, будет организован вывоз зрителей после окончания работы площадки болельщиков вблизи Центра семьи «Казан». «Будут использоваться существующие остановочные площадки – "Молодежный центр", "Энергетический университет", а также станция метро "Козья Слобода". В период с 14 июня по 15 июля работа городских маршрутов, проходящих через эти остановки, будет осуществляться до полуночи», – подчеркнул спикер.

Он также попросил горожан отказаться от использования личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

«Есть перехватывающие парковки возле крупных торговых центров, которые предоставляют бесплатную возможность оставить автомобиль и пересесть на общественный транспорт. Есть муниципальные парковки, которые расположены в центральной части города. По выходным и праздничным дням они работают бесплатно», – резюмировал зампредседателя Комитета по транспорту.

Начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Алексей Сидоров добавил, что всего в городе организовано семь перехватывающих парковок на 7 тыс. 550 машино-мест.

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