Отставной украинский генерал предложил отделить Крым каналом

По мнению экс-начальника Генштаба ВСУ Лопаты, канал позволит получить контролируемый Украиной выход из Азовского моря.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Украина могла бы прорыть канал вдоль границы с Крымом и получить выход из Азовского моря, который бы не контролировался Россией.

Соответствующую идею в интервью изданию «Обозреватель» высказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины и первый заместитель министра обороны страны в 1993 – 1996 годах, генерал-полковник в отставке Анатолий Лопата.

Отставной военачальник напомнил, что РФ, контролируя Крымский полуостров, доминирует в прилегающих к нему водах. Впрочем, по его мнению, ситуация может быть изменена.

«<...> мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится», – пояснил генерал. Его ширина должна составлять около 100 м, а глубина – позволять проход крупнотоннажных кораблей.

При этом Лопата особо подчеркнул, что Россия никак не сможет воспрепятствовать соответствующим действиям украинской стороны.

Аналогичные предложения соединить Азовское море с Черным, прокопав канал, выдвигались на Украине и раньше.