Ильшат Гафуров: В КФУ повысили квалификацию 150 представителей нефтяной сферы Казахстана

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). За последние годы в Казанском (Приволжском) федеральном университете прошли повышение квалификации по новым технологиям почти полторы сотни представителей нефтяной отрасли Казахстана. Об этом заявил сегодня на торжественном расширенном заседании ученого совета КФУ ректор вуза Ильшат Гафуров.
В реальном секторе экономики у КФУ сложилось долгосрочное сотрудничество с нефтегазовыми компаниями Казахстана, отметил Гафуров. «Кроме того, наши технологии активно используются российскими компаниями, такими как "Роснефть" и "Лукойл", на месторождениях, располагающихся на территории Республики Казахстан», – добавил он.
Ректор вуза подчеркнул, что судьбы казахского и татарского народов тесно переплетены. «Мы близки по духу и менталитету, у нас много общих праздников и традиций, в общении друг с другом нам не нужен переводчик. И сегодня уместно вспомнить, что такие связи имеют долгие, уходящие вглубь веков корни, а одним из важных связующих звеньев был и остается наш Казанский университет», – сказал он.
По словам Гафурова, исторические связи стали основой и для сегодняшнего сотрудничества, которое развивается на новом уровне. «В частности, у Казанского университета действуют соглашения с ведущими научно-образовательными центрами Казахстана, направленные на создание совместных образовательных программ по археологии и сохранению всемирного культурного наследия, где особое место занимают научные исследования в рамках проекта "Шелковый путь"», – уточнил он.
У КФУ также выстраиваются перспективные научно-образовательные программы с ведущим вузом Казахстана – Университетом Назарбаева.
Заседание было посвящено присвоению звания почетного доктора КФУ Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. В мероприятии принял участие лидер Татарстана Рустам Минниханов.
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