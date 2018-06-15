Злоумышленник обещал клиентам кредитного потребительского кооператива от 60 до 120 процентов прибыли.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Житель Казани обманул 44 вкладчика КПК «Золотой капитал» на 33 млн рублей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить следствию, 38-летний житель Казани в течение двух лет (с 2013 по 2015 годы) заключал договоры с гражданами о передачи их сбережений в КПК «Золотой капитал». При этом злоумышленник обещал клиентам баснословную прибыль – от 60 до 120 процентов годовых. Все средства вкладчиков он похитил.

За два года предприниматель-аферист обманул 44 человека. Общий ущерб от действий злоумышленника составил 33 млн рублей.

38-летний житель Казани был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Свою вину мужчина признал лишь частично.

