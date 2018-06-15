Екатерина Скулкина: «В первом матче ЧМ-2018 буду болеть за сборную Франции»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Известная российская актриса, посол города – организатора чемпионата мира по футболу Казани Екатерина Скулкина рассказала, за кого будет болеть в первом матче мундиаля в столице Татарстана.
«В завтрашнем матче я буду болеть за сборную Франции, потому что эта страна многое значит для нашей страны. В Австралии у меня скоро гастроли, я узнаю эту страну поближе и, возможно, поболею за нее на следующем чемпионате мира», – отметила Скулкина.
В первом матче чемпионата мира по футболу в Казани 16 июня сыграют сборные Австралии и Франции. Кроме того, в столице Татарстана пройдут матчи Испания – Иран (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня), Корея – Германия (27 июня), а также игра одной восьмой финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).
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