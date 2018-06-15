Нурсултан Назарбаев: В Казахстане по-особому относятся к братскому Татарстану

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казахстане по-особому относятся к братскому Татарстану, что обусловлено идейными взглядами, историческими корнями, близостью обычаев и традиций. Об этом заявил сегодня на торжественном расширенном заседании ученого совета К(П)ФУ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
«Сотрудничество Казахстана и России – образец человеческих и экономических отношений. Практически нет сфер, в которых бы мы не взаимодействовали, – сказал почетный гость Казани. – В экономическом плане Россия остается партнером номер один. Важной составляющей в партнерстве с Россией являются отношения между Казахстаном и Татарстаном».
Он отметил, что даже после распада СССР Казахстан всегда отстаивал позиции дружбы и глубокого родства с Россией и ее народами.
«Казахам и татарам переводчик не нужен, нас объединяет единое тюркское наследие. Наше взаимодействие имеет богатую историю, которая продолжается с великого Тюркского каганата. Исторические узы дружбы между нашими народами стали прочной основой сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном на современном этапе. Этому традиционно способствует 250-тысячная татарская диаспора наших граждан, которая вместе с нами строит новый Казахстан», – подчеркнул казахстанский лидер.
Он заметил, что Астана и Казань являются городами-побратимами, Алматы и столица Татарстана – городами-партнерами.
«Особого внимания заслуживают наши экономические отношения, которые сегодня укрепляются и расширяются. Мы реализуем совместные проекты в машиностроении и нефтехимии, военно-техническое кластерное сотрудничество. Ведется активное взаимодействие в сфере науки и образования. Ярким примером являются успешные партнерские отношения Казанского федерального университета с 14 вузами Казахстана», – заключил Назарбаев.
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