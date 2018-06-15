Назарбаев предложил Татарстану присоединиться к Международному финансовому центру «Астана»

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Татарстану и России в целом присоединиться к работе Международного финансового центра «Астана». Об этом почетный гость Казани заявил сегодня на торжественном расширенном заседании ученого совета К(П)ФУ.
«В ближайшие месяцы открывается Международный финансовый центр "Астана", – сказал Назарбаев. – Приглашаем Россию и Татарстан участвовать в этом важном мероприятии».
По его словам, центр будет основан на принципах английского права. Предусмотрены льготный налоговый режим и независимый финансовый суд.
Предполагается, что центр станет финансовым хабом для стран Центральной Азии и Закавказья, государств ЕАЭС, стран Ближнего Востока, западных территорий Китая, Монголии и государств Европы. Он будет располагаться на территории ЭКСПО-2017, отметил лидер Казахстана.
Основные направления деятельности МФЦА – развитие рынка капитала, управление активами, исламские финансы и новые финансовые технологии.
«У нас в стране проводится большая работа по развитию человеческого капитала, формированию интеллектуальной нации», – добавил Назарбаев.
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