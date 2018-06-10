Ресторану Бузовой предрекли скорый крах из-за «космических» цен

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(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Известный бизнесмен и продюсер Андрей Ковалев раскритиковал заведение начинающей певицы и ресторатора Ольги Бузовой, пишет «СтарХит».
В минувшие выходные открылся ресторан под названием Buzfood на Цветном бульваре. На церемонии открытия Бузова отыграла мини-концерт и бесплатно накормила три тысячи гостей. Также брюнетка пообещала посетителям вкусные салаты и закуски по вполне приемлемым ценам в другие дни. Однако ресторан Ольги Бузовой поразил посетителей заоблачными ценами.
Андрей Ковалев, владеющий рестораном «Подсолнухи Art&Food», заявил, что «за цену ее салата можно пить неделю, попутно наслаждаясь бесплатным футболом и концертами».
Некоторые подписчики обвинили Ковалева в том, что он пиарит свое заведение за счет Бузовой. Другие же согласились с ресторатором. «В общем, не цены, а сплошные амбиции», «Бузова всего лишь реклама. Она в чужих руках и поэтому всё это не так, как нам рассказывают», «Андрей очень правильно привлек внимание, поставив фото Бузяо!» – написали комментаторы.
❤️❤️❤️#Repost @buz.food ・・・ Накормили уже почти 3 тысячи человек бесплатно😋Кто ещё не доехал? Ждём! Адрес: Цветной бульвар, дом 2 #buzfood
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