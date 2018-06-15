Футболист «Рубина» Азмун выйдет в стартовом составе сборной Ирана на матч с Марокко

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов/архив
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун выйдет в стартовом составе сборной Ирана на матч чемпионата мира против команды Марокко. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт чемпионата мира.
Очной встречей сборные Ирана и Марокко стартуют на чемпионате мира в России. Игра пройдет сегодня, 15 июня, в Санкт-Петербурге. Она начнется в 18 часов по московскому времени.
В группе с иранцами и марокканцами также сыграют сборные Испании и Португалии. Матч испанцев и иранцев пройдет в Казани 20 июня – возможно, Азмун выйдет на Kazan-Arena в составе своей национальной сборной.
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