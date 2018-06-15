Футболист «Рубина» Азмун выйдет в стартовом составе сборной Ирана на матч с Марокко

Игра чемпионата мира между сборными Ирана и Марокко пройдет в Петербурге и начнется в 18 часов по Москве.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун выйдет в стартовом составе сборной Ирана на матч чемпионата мира против команды Марокко. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт чемпионата мира.

Очной встречей сборные Ирана и Марокко стартуют на чемпионате мира в России. Игра пройдет сегодня, 15 июня, в Санкт-Петербурге. Она начнется в 18 часов по московскому времени.

В группе с иранцами и марокканцами также сыграют сборные Испании и Португалии. Матч испанцев и иранцев пройдет в Казани 20 июня – возможно, Азмун выйдет на Kazan-Arena в составе своей национальной сборной.

