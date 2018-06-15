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Татар-информ

15 июня 2018, 17:20

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Нурсултан Назарбаев заинтересовался сотрудничеством с Болгарской исламской академией

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Фото: tatarstan.ru

Минтимер Шаймиев показал Президенту Казахстана экспозицию Фонда «Возрождение».

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Болгарской исламской академией. Об этом Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в ходе встречи с Государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Минтимер Шаймиев показал высокому гостю экспозицию, посвященную деятельности Республиканского фонда по возрождению памятников истории и культуры РТ, попечительский совет которого он возглавляет. Во встрече также принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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Госсоветник РТ рассказал Нурсултану Назарбаеву, что представленные на стендах и макетах здания Болгара и Свияжска в основном построены, восстановлены и отреставрированы. Болгарский историко-археологический комплекс и Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, подчеркнул он.

Упомянул Шаймиев и новых проектов, реализации которых содействует Фонд «Возрождение». Это строительство Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери в Казани.

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Назарбаев заинтересовался деятельностью исламской академии. Он пообещал, что на учебу в нее будут направлены представители мусульманского духовенства Казахстана. 

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