В Казани открыли обновленную набережную Нижнего Кабана

Работы длились более года и обошлись в полмиллиарда рублей.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Сегодня в столице Татарстана открыли обновленный участок набережной озера Нижний Кабан, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.

Теперь спуститься к воде можно от улиц Ш. Марджани и М. Салимжанова, а также от площади перед театром имени Г. Камала.

Первой частью пешеходного маршрута, предусматривающего выход к самому берегу озера, стала набережная от театра Камала до центра «Планета Фитнес». Здесь обустроены пешеходные дорожки прямо над водой и верхние променады, а также велодорожка.

На всей территории набережной предусмотрена подсветка. Высажены как водные растения, среди которых – камыш, рогоз, кувшинки и другие, так и деревья и кустарники – ивы, клены, яблони, ирга, черемуха и так далее.

На восточном берегу озера рядом с пешеходным переходом от улицы Айдинова обустроен каскад водных растений, способствующих очистке озерной воды. Кроме того, создана игровая площадка, где дети могут управлять потоками воды.

По словам помощника Президента РТ Наталии Фишман, «самая масштабная и сложная часть работы в озерной воде и над ее поверхностью завершена». Впрочем, реконструкция набережной будет продолжена.

В июле неподалеку от театра Камала появится плавучая сцена. К концу августа возле каскада водных растений возведут стеклянный экологический инфоцентр для наблюдения за очищением воды и проведения посвященных экологии событий. Предусмотрены и иные изменения. Торжественное открытие набережной запланировано на август.

Проект благоустройства системы озер Кабан охватывает 186 га. Реализуется победившая на международном конкурсе 2015 года концепция «Эластичная лента» российско-китайского консорциума Turenscape + MAP.

Работы на набережной Нижнего Кабана начались весной 2017 года. По предварительной оценке Наталии Фишман, они должны были обойтись примерно в 500 млн рублей. В целом же благоустройство Верхнего, Среднего и Нижнего Кабана изначально оценили в 1 млрд рублей.