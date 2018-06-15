Нурсултан Назарбаев: Казань – один из лучших европейских городов

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Одним из лучших европейских городов назвал Казань Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он заметил, что в столицу Татарстана ему хочется возвращаться снова.
«Я 13 лет не был в Казани. Город очень сильно изменился. Он выглядит как один из лучших европейских городов. У меня есть Астана, и когда я приезжаю в любую европейскую столицу, то хочу быстрее вернуться. Мне там все кажется старым. У нас все блестит. И так же блестит Казань – один из лучших городов России», – подчеркнул Назарбаев.
Во время сегодняшней встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле Президент Казахстана отметил, что Казань действительно стала настоящей спортивной столицей России: «Казань стала центром проведения Универсиады. Вы много тогда смогли сделать. И теперь чемпионат мира по футболу тоже без Казани не обходится».
Сказал Нурсултан Назарбаев и о том, как часто о столице Татарстана вспоминает Президент России. «Хочу сказать, что в наших беседах с Владимиром Путиным он всегда говорит, что Казань – это красивейший город во всей России. И это действительно так. С большим удовлетворением, радостью отмечаю, что Казань развивается, хорошеет, как и весь Татарстан», – добавил он.
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