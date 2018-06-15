Звезда «Парка Юрского периода» получил звезду на Аллее славы

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Звезда фильмов «Муха» и «Парк Юрского периода» Джефф Голдблюм удостоился именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде, пишет «Газета.Ru».
Актер стал обладателем 2638-й звезды на «Аллее славы», которая была заложена в 1961 году.
На церемонии Голдблюм охотно шутил и радовался признанию своих заслуг. Он пригласил собравшихся отпраздновать его день рождения, напившись, и поехать к нему в бассейн.
Церемония установки звезды состоялась через восемь дней после выхода фильма «Мир юрского периода 2», в котором Голдблюм сыграл математика Иэна Малькольма.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исполнителю роли Люка Скайуокера актеру Марку Хэмиллу досталась звезда на Аллее славы в Голливуде.
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