Ассоциация рестораторов и отельеров: Цены в ресторанах Казани из-за ЧМ-2018 не повышались

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Цены в ресторанах Казани из-за проведения чемпионата мира по футболу не повышались и остались на прежнем уровне. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Зуфар Гаязов.
«Цены в ресторанах никто не поднимал, какими они были, такими и остались. Проводятся акции, чтобы больше внимания привлечь к своему заведению», – отметил спикер.
Президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина добавила, что в ресторанах при отелях цены также остались на прежнем уровне.
По словам Гаязова, рестораны подготовили для гостей ЧМ-2018 блюда национальной кухни народов России. «Есть рестораны, которые специализируются на национальной кухне народов России. У них блюда оформлены в виде футбольного поля. Много предложений, связанных с изготовлением чак-чака в форме футбольного мяча. Кондитеры приготовили десерты в виде мячей ярких красок – зеленых, красных. Предприятия стараются ярче показать национальные блюда и республику», – рассказал он.
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