Сборная Австралии провела предматчевую тренировку на Kazan-Arena

По словам главного тренера команды, все футболисты готовы принять участие в игре против сборной Франции.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Австралии провела предматчевую тренировку на стадионе Kazan-Arena перед игрой чемпионата мира по футболу против команды Франции.



По словам главного тренера австралийцев Берта Ван Марвейка, все 23 футболиста команды здоровы и готовы к игре. Ранее Kazan-Arena опробовали соперники «соккеруз» – команда Франции.

Сборная Австралии прилетела в Казань 10 июня. Ее игроки будут жить и тренироваться в столице Татарстана на протяжении всего чемпионата мира. Начнут групповой этап австралийцы матчем со сборной Франции в Казани (16 июня), а затем сыграют с датчанами в Самаре (21 июня) и с перуанцами в Сочи (26 июня).