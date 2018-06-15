Сборная Австралии провела предматчевую тренировку на Kazan-Arena

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Австралии провела предматчевую тренировку на стадионе Kazan-Arena перед игрой чемпионата мира по футболу против команды Франции.
По словам главного тренера австралийцев Берта Ван Марвейка, все 23 футболиста команды здоровы и готовы к игре. Ранее Kazan-Arena опробовали соперники «соккеруз» – команда Франции.
Сборная Австралии прилетела в Казань 10 июня. Ее игроки будут жить и тренироваться в столице Татарстана на протяжении всего чемпионата мира. Начнут групповой этап австралийцы матчем со сборной Франции в Казани (16 июня), а затем сыграют с датчанами в Самаре (21 июня) и с перуанцами в Сочи (26 июня).
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