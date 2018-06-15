Мэттью Леки: На бумаге сборная Франции выглядит прекрасно, но мы хорошо готовы к игре

Полузащитник сборной Австралии назвал цель своей команды на первый матч чемпионата мира в России.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Австралии Мэттью Леки перед матчем чемпионата мира против команды Франции заявил, что главной целью его команды будет единство на поле.

Игрок подчеркнул, что сборная Франции будет фаворитом в предстоящей игре, но австралийцев это не пугает. «Конечно, нам известно, что игроки сборной Франции играют в лучших клубах мира. На бумаге это прекрасно выглядит, но в последнее время мы хорошо готовились. Нам нужно быть компактной и единой командой, это может обеспечить результат завтра. Мы хотим выйти из группы», – пояснил он.

Полузащитник приезжал в Россию в составе сборной Австралии на Кубок конфедераций. Он уверен, что тот турнир позволил его команде поближе познакомиться со страной. «Это позволяет нам создать какие-то реальные представления о стране. Хотя это было в другом городе, это было полезным опытом. Мы играли в матчах высокого уровня, была интересная атмосфера, полезно было познакомиться. Мы чувствуем себя сердечно принимаемыми в России и тогда, и сейчас», – добавил футболист.

Сборная Австралии прилетела в Казань 10 июня. «Соккеруз» будут жить и тренироваться в столице Татарстана на протяжении всего чемпионата мира. Начнут групповой этап австралийцы матчем со сборной Франции в Казани (16 июня), затем сыграют с датчанами в Самаре (21 июня) и с перуанцами в Сочи (26 июня).