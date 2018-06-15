Президент Казахстана назвал Татарстан одним из самых успешных регионов России

Рекомендуем
Фото: tatarstan.ru
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в разговоре с лидером Татарстана Рустамом Миннихановым высоко оценил успехи РТ. Встреча состоялась сегодня в Казанском Кремле.
«Российская Федерация – это ее регионы. Татарстан сегодня один из самых развитых и лучших регионов России. И по экономике, и по инновациям, и по образованию, и по всем другим вопросам», – подчеркнул Назарбаев.
«На фоне санкций ваша экономика растет. Вы даете рост каждый год. Не все регионы России сейчас это могут делать. В контексте общих наших взаимоотношений с Россией Татарстан занимает одно из ведущих мест. И мы будем развивать эти отношения на благо наших народов», – отметил Президент Казахстана.
Но экономические, научные и прочие успехи – это далеко не все, что связывает республики: «Среди всех регионов России, я могу смело сказать, с Татарстаном у нас самые близкие отношения. Близость наших народов известна всем: нам не нужен переводчик. Нас связывает история: история культуры, история общения», – особо подчеркнул лидер Казахстана.
До этого Нурсултан Назарбаев последний раз посещал Татарстан 13 лет назад. Теперь он намерен чаще бывать в братской республике.
Следующая новость
Игра чемпионата мира между сборными Ирана и Марокко пройдет в Петербурге и начнется в 18 часов по Москве.
Рестораны предложат гостям ЧМ-2018 блюда национальной кухни народов России.
Минтимер Шаймиев показал Президенту Казахстана экспозицию Фонда «Возрождение».
Работы длились более года и обошлись в полмиллиарда рублей.
Президент Казахстана впечатлен тем, как изменилась столица Татарстана с момента его последнего визита.
Нурсултан Назарбаев во время встречи с Рустамом Миннихановым отметил экономические успехи Татарстана.
По словам главного тренера команды, все футболисты готовы принять участие в игре против сборной Франции.
Полузащитник сборной Австралии назвал цель своей команды на первый матч чемпионата мира в России.
Иранцы начнут массово прибывать с 18 июня и останутся на продолжительный срок, отметила президент Ассоциации отелей Казани и РТ.
Уго Ллорис прокомментировал опыт и настроение игроков французской сборной.
Главный тренер сборной Австралии по футболу рассказал о подготовке своей команды к первому матчу чемпионата мира в России.
Французский голкипер рассказал о подготовке к чемпионату мира.
Организаторы мусульманских утренников подчеркивают: на площадках они рады видеть детей любых национальностей и вероисповеданий.
Нурсултан Назарбаев пообещал дать распоряжение о взаимодействии КВЗ и Авиаремонтного завода №405 в Астане.
Главный тренер французской сборной рассказал о составе команды на текущем мундиале.
Дидье Дешам рассказал о готовности сборной к матчу против австралийцев.
В республике утвержден порядок добровольной аккредитации таксомоторных компаний к чемпионату мира по футболу.
Прилетевшему из Риги пассажиру был запрещен въезд на территорию РФ.
Глава Автограда Наиль Магдеев обратился к горожанам с поздравлением по поводу наступления «Ураза-байрама».
В преддверии своего первого матча французы тренировались в полном составе.
15 июня15 – 17 июня: Подробная программа Фестиваля болельщиков ЧМ-2018, Ураза Байрам, группа SEREBRO