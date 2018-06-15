Президент Казахстана назвал Татарстан одним из самых успешных регионов России

Нурсултан Назарбаев во время встречи с Рустамом Миннихановым отметил экономические успехи Татарстана.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в разговоре с лидером Татарстана Рустамом Миннихановым высоко оценил успехи РТ. Встреча состоялась сегодня в Казанском Кремле.

«Российская Федерация – это ее регионы. Татарстан сегодня один из самых развитых и лучших регионов России. И по экономике, и по инновациям, и по образованию, и по всем другим вопросам», – подчеркнул Назарбаев.

«На фоне санкций ваша экономика растет. Вы даете рост каждый год. Не все регионы России сейчас это могут делать. В контексте общих наших взаимоотношений с Россией Татарстан занимает одно из ведущих мест. И мы будем развивать эти отношения на благо наших народов», – отметил Президент Казахстана.

Но экономические, научные и прочие успехи – это далеко не все, что связывает республики: «Среди всех регионов России, я могу смело сказать, с Татарстаном у нас самые близкие отношения. Близость наших народов известна всем: нам не нужен переводчик. Нас связывает история: история культуры, история общения», – особо подчеркнул лидер Казахстана.

До этого Нурсултан Назарбаев последний раз посещал Татарстан 13 лет назад. Теперь он намерен чаще бывать в братской республике.