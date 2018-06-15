Вратарь сборной Франции рассказал о взаимоотношениях в команде

Уго Ллорис прокомментировал опыт и настроение игроков французской сборной.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов«). Голкипер сборной Франции Уго Ллорис в преддверии первого для команды матча текущего мундиаля рассказал о взаимоотношениях между игроками.

«Да, есть беспокойство по поводу отсутствия опыта у игроков нашей команды. Мы, ветераны, задаем тон на тренировках и на словах, мы сопровождаем молодежь, постоянно советуем. Но у нас очень амбициозная молодежь, они хотят побеждать, все они играют в больших клубах, привыкли к большому давлению. Молодежи присущ авантюризм на самом высоком уровне, завтра это нужно продемонстрировать. У молодежи есть свои сильные стороны, вот их и нужно стимулировать, а ответ получим на поле», — сказал Ллорис.

Вратарь рассказал о своих товарищах по сборной. «Антуан Гризман остается в „Атлетико“. Но для нас главное, что сейчас он находится в хорошей форме, отлично себя чувствует и свободен от какого-либо давления, сопровождавшего его в последние недели. Защитник „Барселоны“ Самюэль Юмити готов к ЧМ ментально, может выйти на поле, он привык в своем клубе к сильному давлению, да, опыта ему не хватает в его 24 года, но у него большой потенциал. Они хорошо смотрятся вместе с Рафаэлем Вараном из „Реала“. Я, как вратарь должен их направлять, правильно подсказывать, чтобы они увереннее работали. Для всех нас будет очень важно хорошо стартовать на ЧМ», — резюмировал Ллорис.

Не промолчал Ллорис и относительно критики его игры со стороны Дидье Дешама, наставника сборной. «Критика — часть нашей работы. Надо просто работать и не вступать в полемические дискуссии, оставаться профессионалом, ясно понимая, что именно от тебя требуется. Сконцентрируемся на ближайших целях, мы все наполнены эмоциями перед стартом в ЧМ. Там мы и почувствуем настоящее давление, все только начинается», — признался Ллорис.