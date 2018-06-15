Берт Ван Марвейк: В матче против Франции мы должны быть самими собой

Главный тренер сборной Австралии по футболу рассказал о подготовке своей команды к первому матчу чемпионата мира в России.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник сборной Австралии по футболу Берт Ван Марвейк перед дебютным матчем своей команды на чемпионате мира в России заявил на пресс-конференции, что главной целью его подопечных является выход из группы.

«Мы очень напряженно работали с первого моего дня в сборной. Мы хорошо поработали в последний месяц, прогресс большой в сравнении с первыми днями. Меня устраивает уровень подготовки моих игроков», – подчеркнул Ван Марвейк.

При этом главный тренер не стал раскрывать подробности того, как его команда будет действовать в матче против сборной Франции: «Я не буду говорить о технике нашей игры против Франции. Даже игроки пока не знают, кто выйдет на поле. Мы будем играть против одной из лучших сборных мира, но они не всегда стабильны. Мы выступаем против соперника, у которого есть шанс выиграть чемпионат мира. При этом не всегда лучшие игроки завоевывают трофеи. Мы хотели бы быть лучшей командой – нам нужна дисциплина, мужество и выдержка, мы должны верить в то, что делаем, и быть самими собой на поле».

До недавнего времени Ван Марвейк тренировал сборную Саудовской Аравии, поэтому журналисты поинтересовались мнением специалиста о поражении этой команды в матче против сборной России. «Я ждал этого вопроса. Я здесь в качестве тренера сборной Австралии, это (работа с командой Саудовской Аравии – прим. Т-и) уже история. Может ли такое повториться с нами завтра? Тогда лучше вообще не выходить на поле, если думать так. Мы хорошо поработали, мы должны быть хорошо готовы физически и ментально», – заметил он.

Также тренер прокомментировал игру футболиста сборной Австралии Даниэле Арзани, который является самым молодым участником чемпионата мира в России. «У него большой талант, он может решить исход матча. Опыта у него немного, но он хорошо сыграл против Венгрии (в товарищеском матче австралийцы обыграли венгров со счетом 2:1 – прим. Т-и). Поэтому он и здесь, в сборной. Ему нужно больше времени, чтобы раскрыть свой потенциал. У него есть все качества для этого», – заключил специалист.

Сборная Австралии прилетела в Казань 10 июня. «Соккеруз» будут жить и тренироваться в столице Татарстана на протяжении всего чемпионата мира. Начнут групповой этап австралийцы матчем со сборной Франции в Казани (16 июня), а затем сыграют с датчанами в Самаре (21 июня) и с перуанцами в Сочи (26 июня).