Вратарь сборной Франции Уго Ллорис: Мы не считаем себя фаворитами

Французский голкипер рассказал о подготовке к чемпионату мира.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Опытнейший 31-летний голкипер сборной Франции Уго Ллорис из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» на предматчевой пресс-конференции перед первой игрой французов на ЧМ-2018 с Австралией рассказал, как команда подошла к старту турнира.

«Очень приятно принять участие в чемпионате мира в России. У нас большие ожидания от этого турнира, но их надо подтвердить их своей игрой. Подготовка уже в прошлом. Завтра будет официальный матч. Мы изучили австралийцев, и я думаю, что наши индивидуальные качества позволят нам контролировать ход игры. Мы готовы к разным ситуациям и попытаемся выиграть. Благо у наших ребят хорошая техника, что позволит нам контролировать мяч. Но мы не теряем реализма, будем делать то, что потребуется команде», — сказал Ллорис.

Комментируя раннее для французов начало матча, 11:00 по среднеевропейскому времени, голкипер не увидел в этом проблемы. «Не вижу каких-то проблем. Мы перестраиваемся по питанию, да и вообще на крупных турнирах такое часто встречается. Мы проснемся с определенным психологическим возбуждением и настроем на матч, и я думаю, что утро пройдет очень быстро. Разомнемся, а потом посмотрим, как все выйдет», — ответил Ллорис.

Вратарь сборной Франции не назвал свою команду одним из фаворитов чемпионата мира. «Мы не считаем себя фаворитами, здесь есть большие сборные: Бразилия, Германия, Испания и другие. Мы не забегаем вперед, а идем шаг за шагом, если заглядывать далеко вперед, можно сорваться. Но у нас амбициозная команда, для нас каждый матч это отдельный вызов», — сказал Ллорис.

Характеризуя австралийцев, Ллорис отметил сложный характер этой команды. «У нас нет волнения, есть возбуждение, нам нужно хорошо стартовать на ЧМ для того, чтобы получить нужный толчок в движении вперед. Соперник у нас сложный, нужно понимать, где мы находимся, не терять реальности, чтобы понять австралийцев. И мы хорошо владеем собой. Соперник силен физически, энергичен в в единоборствах, готов ментально, у них амбициозные цели, многие их футболисты выступают в Европе, прежде всего, в английской премьер-лиге. Они готовы пожертвовать собой на поле, максимально выложиться в игре. Мы уважаем австралийцев, будем играть с упором на нашу технику, она нам поможет», — посчитал голкипер.

Высказал свое мнение Ллорис и о мяче чемпионата мира. «Надеюсь, что он меня устроит. Я не думаю, что я та персона, которая должна комментировать официальный мяч чемпионата, — сказал вратарь с улыбкой. — Мое дело — приспособиться к нему».