Иранские болельщики увеличили загрузку отелей Казани на период ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Из числа приезжающих в Казань болельщиков самыми активными являются иранцы. Во многом за счет иранских болельщиков увеличивается загрузка отелей столицы Татарстана. Об этом заявила на пресс-конференции в городском пресс-центре президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина.
По словам спикера, бронирование номеров в отелях за месяц (с 14 июня по 15 июля) повысилось с 61 до 65 процентов. «У нас на матчи одной восьмой и одной четвертой финала места еще бронируются. Наименьшая загрузка пока наблюдается на одну восьмую финала, видимо, потому, что не известно, кто будет играть. Активно бронируют болельщики из Ирана, России и Германии», – заметила она.
Загрузка отелей на период первого матча в Казани между сборными Франции и Австралии составляет чуть выше 82 процентов. «Приезжают французские и австралийские болельщики, их не так много, в основном наши. 84 процента заполняемости отелей будет на матч Германии и Южной Кореи 27 июня. Есть болельщики из этих стран. Загрузка выше 90 процентов планируется во время матча 1/4 финала 6 июля. Много бразильских болельщиков приезжает. Но иранские болельщики самые активные, они приезжают большими группами. Их очень много во всех отелях. 93 процента – на матч Польша – Колумбия 24 июня. 98-99 процентов, когда играют Испания и Иран 20 июня», – рассказала Сафина.
Наблюдается хорошая загрузка во всех категориях отелей, в том числе и в хостелах. «Если сравнивать с другими 11 городами-организаторами чемпионата, то Московская область, Екатеринбург, Сочи и особенно Санкт-Петербург сильно потеряли в загрузке. В Санкт-Петербурге в это время туристический сезон из-за белых ночей, когда и цены высокие. Они пострадали в плане того, что загрузка есть, но она гораздо меньше, чем если бы были туристы, а не болельщики. Екатеринбург в какой-то степени пострадал. Мы очень выиграли. По прогнозам, результат должен быть высокий, потому что загрузка замечательная», – констатировала спикер.
Говоря о самых активных болельщиках, она подчеркнула, что иранцы начнут массово прибывать в Казань с 18 июня. «Они заранее приезжают, на 17 и 18 июня идет загрузка за счет иранских болельщиков. И живут они у нас продолжительный срок. Загрузка в период одной восьмой и одной четвертой финала – за счет этих болельщиков», – заключила Сафина.
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