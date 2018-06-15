Дидье Дешам: Я привез на ЧМ-2018 лучших игроков

Главный тренер французской сборной рассказал о составе команды на текущем мундиале.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о составе команды на чемпионате мира по футболу.

Наставник французов уверен, что привез на ЧМ лучших. «Это не риск, привезти сюда столь молодую команду. Они все квалифицированные игроки, у них есть все для успешного выступления, все они играют в больших клубах, привыкли к сильному давлению, — подчеркнул Дешам. — Да, многие дебютируют на ЧМ, но для нас нет принципиальной разницы, ветеран или молодой, есть один состав, объединенный одной целью. Наши ребята отличаются как скромностью, так и энтузиазмом, хорошим настроем. Мы вместе прошли весь путь, серьезно и целенаправленно три недели готовились к ЧМ, и не было различий в подготовке».

Отдельно Дешам остановился на кадровых вопросах, прежде всего, на решении нападающего Антуана Гризмана остаться в мадридском «Атлетико». «Я верю в его лояльность „Атлетико“. Его голова была свободна, когда вчера он огласил свое решение, неважно по форме, как оно прозвучало, по существу это был очень хороший шаг как для самого Антуана, так и для „Атлетико“», — сказал тренер.

Готов играть и защитник Джибриль Сидибе из «Монако». «У него была травма, но сейчас он находится в хорошей физической форме, чтобы сыграть, ему нужен бандаж. Не в лучшей форме нападающий лондонского „Челси“ Оливье Жиру, у него была травма колена, но сейчас он с нами, тренируется», — уточнил Дешам.

Первый матч текущего мундиаля сборная Франции проведет против команды Австралии 16 июня. Встреча начнется в 13.00 на стадионе «Казань Арена» в столице Татарстана.