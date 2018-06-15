Главный тренер сборной Франции: Создадим максимум сложностей для соперника

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о готовности своей команды к первому матчу ЧМ-2018 против Австралии — игра пройдет завтра, 16 июня, на «Казань Арене».
«Мы хотим сыграть на ЧМ на максимально высоком уровне, чтобы усложнить жизнь нашим соперникам. Будем играть наступательно», — заявил Дешам.
Говоря о первом сопернике команды, сборной Австралии, наставник французов отметил сильные стороны австралийцев. «Новый тренер соперника, ван Марвейк, принявший команду в марте, получил сложившийся коллектив, квалифицировавшийся на ЧМ. И у него есть две различных игровых системы с разными профилями исполнителей, это может осложнить нам жизнь. Австралийцы очень качественная команда, взрывная, предпочитающая играть низом, а не верхом, у них нет проблем с дисциплиной. Поэтому ждем завтра весьма интересного матча», — резюмировал Дешам.
Тренер рассказал о подготовке сборной к матчу с австралийцами. «Есть внутренние элементы, невидимые извне, и меняющиеся ежедневно. Да, я отобрал лучший состав для этой игры. Есть коллективные решения по каждой позиции, есть индивидуальные. Мы намерены создать максимум сложностей для соперника и забить. Есть дебютный план, но он может измениться в любой момент. Игроки будут сами решать на поле. Мы не хотим повторять старых ошибок, за последние четыре ЧМ мы лишь дважды выходили в 1/8 финала столь классного соревнования. В футболе нет уверенности, есть лишь внутренняя убежденность, а уверенность уходит очень быстро. Каждый матч — это испытание, и мы сделаем все, чтобы лучше подготовиться к первой игре. У нас нет нетерпения, мы концентрируемся на первой игре, будем расслаблены — это наша цель, которую нужно приблизить. Решаться же все будет поэтапно, но для начала нужно обыграть австралийцев», — сказал Дешам.
16 июня в 13:00 сборная Франции сыграет с командой Австралии на «Казань Арене».
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