Главное

Татар-информ

15 июня 2018, 14:54

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Главный тренер сборной Франции: Создадим максимум сложностей для соперника

Рекомендуем

Фото: Михаил Захаров


Дидье Дешам рассказал о готовности сборной к матчу против австралийцев.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о готовности своей команды к первому матчу ЧМ-2018 против Австралии — игра пройдет завтра, 16 июня, на «Казань Арене».

«Мы хотим сыграть на ЧМ на максимально высоком уровне, чтобы усложнить жизнь нашим соперникам. Будем играть наступательно», — заявил Дешам.

Говоря о первом сопернике команды, сборной Австралии, наставник французов отметил сильные стороны австралийцев. «Новый тренер соперника, ван Марвейк, принявший команду в марте, получил сложившийся коллектив, квалифицировавшийся на ЧМ. И у него есть две различных игровых системы с разными профилями исполнителей, это может осложнить нам жизнь. Австралийцы очень качественная команда, взрывная, предпочитающая играть низом, а не верхом, у них нет проблем с дисциплиной. Поэтому ждем завтра весьма интересного матча», — резюмировал Дешам.

Тренер рассказал о подготовке сборной к матчу с австралийцами. «Есть внутренние элементы, невидимые извне, и меняющиеся ежедневно. Да, я отобрал лучший состав для этой игры. Есть коллективные решения по каждой позиции, есть индивидуальные. Мы намерены создать максимум сложностей для соперника и забить. Есть дебютный план, но он может измениться в любой момент. Игроки будут сами решать на поле. Мы не хотим повторять старых ошибок, за последние четыре ЧМ мы лишь дважды выходили в 1/8 финала столь классного соревнования. В футболе нет уверенности, есть лишь внутренняя убежденность, а уверенность уходит очень быстро. Каждый матч — это испытание, и мы сделаем все, чтобы лучше подготовиться к первой игре. У нас нет нетерпения, мы концентрируемся на первой игре, будем расслаблены — это наша цель, которую нужно приблизить. Решаться же все будет поэтапно, но для начала нужно обыграть австралийцев», — сказал Дешам.

16 июня в 13:00 сборная Франции сыграет с командой Австралии на «Казань Арене».

Следующая новость

Футболист «Рубина» Азмун выйдет в стартовом составе сборной Ирана на матч с Марокко
Новости дня
18:18
Нурсултан Назарбаев: В Казахстане по-особому относятся к братскому Татарстану

Важной составляющей партнерства с Россией являются отношения Казахстана и Татарстана, отметил Назарбаев.

18:03
Назарбаев предложил Татарстану присоединиться к Международному финансовому центру «Астана»

Деятельность центра будет направлена на развитие рынка капитала, управление активами, исламские финансы и новые финансовые технологии.

17:58
Трамп обвинил Обаму в потере Крыма
17:40
Сборная Уругвая обыграла команду Египта в матче ЧМ-2018
17:29
Футболист «Рубина» Азмун выйдет в стартовом составе сборной Ирана на матч с Марокко

Игра чемпионата мира между сборными Ирана и Марокко пройдет в Петербурге и начнется в 18 часов по Москве.

17:28
Звезда «Парка Юрского периода» получил звезду на Аллее славы
17:24
Ассоциация рестораторов и отельеров: Цены в ресторанах Казани из-за ЧМ-2018 не повышались

Рестораны предложат гостям ЧМ-2018 блюда национальной кухни народов России.

17:20
Нурсултан Назарбаев заинтересовался сотрудничеством с Болгарской исламской академией

Минтимер Шаймиев показал Президенту Казахстана экспозицию Фонда «Возрождение».

16:55
В Казани открыли обновленную набережную Нижнего Кабана

Работы длились более года и обошлись в полмиллиарда рублей.

16:39
Нурсултан Назарбаев: Казань – один из лучших европейских городов

Президент Казахстана впечатлен тем, как изменилась столица Татарстана с момента его последнего визита.

16:22
Президент Казахстана назвал Татарстан одним из самых успешных регионов России

Нурсултан Назарбаев во время встречи с Рустамом Миннихановым отметил экономические успехи Татарстана.

16:18
Сборная Австралии провела предматчевую тренировку на Kazan-Arena

По словам главного тренера команды, все футболисты готовы принять участие в игре против сборной Франции.

16:13
Мэттью Леки: На бумаге сборная Франции выглядит прекрасно, но мы хорошо готовы к игре

Полузащитник сборной Австралии назвал цель своей команды на первый матч чемпионата мира в России.

16:08
Актриса из «Игры престолов» раскрыла финал сериала татуировкой на теле
16:00
Иранские болельщики увеличили загрузку отелей Казани на период ЧМ-2018

Иранцы начнут массово прибывать с 18 июня и останутся на продолжительный срок, отметила президент Ассоциации отелей Казани и РТ.

15:50
Туроператор Polar tour приостановил свою деятельность
15:48
Вратарь сборной Франции рассказал о взаимоотношениях в команде

Уго Ллорис прокомментировал опыт и настроение игроков французской сборной.

15:44
Берт Ван Марвейк: В матче против Франции мы должны быть самими собой

Главный тренер сборной Австралии по футболу рассказал о подготовке своей команды к первому матчу чемпионата мира в России.

15:42
Вратарь сборной Франции Уго Ллорис: Мы не считаем себя фаворитами

Французский голкипер рассказал о подготовке к чемпионату мира.

15:36
В мечетях Челнов проходит благотворительный марафон, посвященный празднику «Ураза-байрам»

Организаторы мусульманских утренников подчеркивают: на площадках они рады видеть детей любых национальностей и вероисповеданий.

15:26
Президент Казахстана заинтересовался татарстанской сельхозтехникой и вертолетами

Нурсултан Назарбаев пообещал дать распоряжение о взаимодействии КВЗ и Авиаремонтного завода №405 в Астане.

15:22
Дидье Дешам: Я привез на ЧМ-2018 лучших игроков

Главный тренер французской сборной рассказал о составе команды на текущем мундиале.

15:04
СМИ назвали российский «Терминатор-3» угрозой для «самого смертоносного оружия США»
14:54
Главный тренер сборной Франции: Создадим максимум сложностей для соперника

Дидье Дешам рассказал о готовности сборной к матчу против австралийцев.

14:48
В РТ выдана только одна аккредитация на перевозку пассажиров легковыми такси в период ЧМ-2018

В республике утвержден порядок добровольной аккредитации таксомоторных компаний к чемпионату мира по футболу.

События

15 июня«Земля – это мяч»: как юные футболисты со всей планеты меняют мир к лучшему

15 июняПрощание с «Без ветрил»: «культурный кукиш» от татарской интеллигенции

15 июня15 – 17 июня: Подробная программа Фестиваля болельщиков ЧМ-2018, Ураза Байрам, группа SEREBRO

15 июняUMMA-LAND: Какие подарки дарят на Ураза-байрам в Казани и других городах России

14 июняДОСААФ РТ о гибели парашютистов в Мензелинске: Трагическую ошибку совершили оба спортсмена

14 июняЗеленый «Фламинго» на страже экологии Татарстана: уникальное судно проверяет воду в Волге

14 июняВзращенный Казанью: 10 фактов о Станиславе Говорухине в воспоминаниях коллег-земляков