В Сети появился трейлер фильма «Гринч» с Бенедиктом Камбербэтчем

Рекомендуем
(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). На YouTube-канале студии Illumination опубликован новый трейлер мультфильма «Гринч» о похитителе Рождества.
Режиссером стал Ярроу Чени. Главного героя в мультике озвучил актер Бенедикт Камбербэтч. По сюжету ленты Гринч живет в Ктограде, где обожают Рождество и с каждым годом празднуют его все веселее и громче.
Однажды Гринч решает похитить Рождество, но на его пути встречается добрая маленькая девочка.
В трейлере одинокий Гринч живет с песиком в пещере, играет в шахматы, изредка ходит за продуктами и вынашивает планы по похищению Рождества.
На российских экранах «Гринч» появится 27 декабря.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности» установил рекорд на YouTube.
Следующая новость
Прощание с ученым состоится в КГМУ 16 июня в 10 часов утра.
Горожан просят отказаться от перемещения на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт.
Экспозиция организована под эгидой проходящего в России чемпионата мира по футболу.
Трамп анонсировал введение пошли на китайские товары на сумму 50 млрд долларов.
У Казанского федерального университета сложилось долгосрочное сотрудничество с нефтегазовыми компаниями Казахстана.
Для отделки помещений обоих заведений использованы горючие материалы.
Злоумышленник обещал клиентам кредитного потребительского кооператива от 60 до 120 процентов прибыли.
Владимир Леонов заявил, что на казанском матче чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Австралии ожидается аншлаг.
Посол города-организатора Казани рассказала о своих болельщицких предпочтениях в дебютном матче в столице Татарстана.
Важной составляющей партнерства с Россией являются отношения Казахстана и Татарстана, отметил Назарбаев.
Деятельность центра будет направлена на развитие рынка капитала, управление активами, исламские финансы и новые финансовые технологии.
Игра чемпионата мира между сборными Ирана и Марокко пройдет в Петербурге и начнется в 18 часов по Москве.
Рестораны предложат гостям ЧМ-2018 блюда национальной кухни народов России.
Минтимер Шаймиев показал Президенту Казахстана экспозицию Фонда «Возрождение».
Работы длились более года и обошлись в полмиллиарда рублей.
Президент Казахстана впечатлен тем, как изменилась столица Татарстана с момента его последнего визита.
Нурсултан Назарбаев во время встречи с Рустамом Миннихановым отметил экономические успехи Татарстана.
15 июня15 – 17 июня: Подробная программа Фестиваля болельщиков ЧМ-2018, Ураза Байрам, группа SEREBRO