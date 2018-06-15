В Сети появился трейлер фильма «Гринч» с Бенедиктом Камбербэтчем

Главного героя в мультике озвучил актер Бенедикт Камбербэтч.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). На YouTube-канале студии Illumination опубликован новый трейлер мультфильма «Гринч» о похитителе Рождества.

Режиссером стал Ярроу Чени. Главного героя в мультике озвучил актер Бенедикт Камбербэтч. По сюжету ленты Гринч живет в Ктограде, где обожают Рождество и с каждым годом празднуют его все веселее и громче.

Однажды Гринч решает похитить Рождество, но на его пути встречается добрая маленькая девочка.

В трейлере одинокий Гринч живет с песиком в пещере, играет в шахматы, изредка ходит за продуктами и вынашивает планы по похищению Рождества.

На российских экранах «Гринч» появится 27 декабря.



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