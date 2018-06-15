В Казани эвакуировали посетителей ТЦ «Парк Хаус»

Об экстренной ситуации объявили по громкой связи.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). В Казани эвакуировали посетителей торгового центра «Парк Хаус». Об этом сообщили пользователи соцсетей, они же выложили фотографии.

На них видно, что большое количество людей стоят у входа в торговый центр. Очевидцы сообщают, что об эвакуации объявили по громкой связи.

Как сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник, в торговом центре сработала пожарная сигнализация. Сотрудники службы безопасности ТЦ приняли решение об эвакуации посетителей и персонала. После того, как сотрудники безопасности проверили здание, установили, что возгорания нет, а сигнализация сработала ложно, посетителей запустили в торговый центр.