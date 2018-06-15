Прокуратура Челнов нашла нарушения пожарной безопасности в барах «Пипл» и «Зажигалка»

Для отделки помещений обоих заведений использованы горючие материалы.

(Набережные Челны,15 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Набережных Челнов нашла нарушения пожарной безопасности в барах «Пипл» и «Зажигалка»

Оказалось, что в баре «Пипл» не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. Для отделки полов на лестничной площадке использован ковролин, потолок же выложен текстильным материалом.

В баре же «Зажигалка» сотрудники прокуратуры увидели стены, обклеенные обоями, а на лестничной площадке на эвакуационных путях – банкомат. На дверях складов не оказалось указателей с категориями взрывопожарной и пожарной опасности.

В адрес руководства заведений внесены представления об устранении нарушений.