Прилетевшему из Риги пассажиру был запрещен въезд на территорию РФ.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Авиадебошир на час задержал вылет рейса из Казани в Ригу, сообщил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Сегодня ночью рейсом Рига – Казань прибыл пассажир. Как выяснилось в процессе проверки документов, мужчине был запрещен въезд на территорию РФ.

«Как требует Конвенция о международной гражданской авиации, пассажира должны были отправить обратно в Ригу этим же рейсом. Но мужчина стал себя неадекватно и буйно вести. Командир корабля принял решение не брать на борт дебошира», - рассказал ИА «Татар-информ» Адель Гатауллин.

В результате рейс из Казани в Ригу был задержан на час. Буйного пассажира все же удалось отправить обратно в столицу Латвии.

