В РТ выдана только одна аккредитация на перевозку пассажиров легковыми такси в период ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: архив/Михаил Захаров
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане проводилась добровольная аккредитация такси на перевозку пассажиров в период проведения ЧМ-2018. На сегодня выдана только одна аккредитация. Об этом в городском пресс-центре Казани сообщил начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Алексей Сидоров.
«Такая работа действительно организована. Есть соответствующее постановление Кабинета Министров. Предъявляются определенные требования к аккредитации. Но, к сожалению, только одна аккредитация в Татарстане», — рассказал спикер.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане утвержден порядок добровольной аккредитации таксомоторных компаний к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он также регламентирует условия по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.
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