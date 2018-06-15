В РТ выдана только одна аккредитация на перевозку пассажиров легковыми такси в период ЧМ-2018

В республике утвержден порядок добровольной аккредитации таксомоторных компаний к чемпионату мира по футболу.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане проводилась добровольная аккредитация такси на перевозку пассажиров в период проведения ЧМ-2018. На сегодня выдана только одна аккредитация. Об этом в городском пресс-центре Казани сообщил начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Алексей Сидоров.

«Такая работа действительно организована. Есть соответствующее постановление Кабинета Министров. Предъявляются определенные требования к аккредитации. Но, к сожалению, только одна аккредитация в Татарстане», — рассказал спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане утвержден порядок добровольной аккредитации таксомоторных компаний к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он также регламентирует условия по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.