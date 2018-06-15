В преддверии своего первого матча французы тренировались в полном составе.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Сборная Франции провела официальную тренировку на «Казань Арене» в преддверии своего первого матча на чемпионате мира по футболу.

Перед противостоянием со сборной Австралии французы тренировались в полном составе. На поле вышли все 24 футболиста, включенные в заявку национальной сборной.

Разминка началась в центре поля, после чего игроки переместились к его кромке. Тактические новшества на тренировке не отрабатывались.

Сборная Франции выступает на чемпионате в группе «С», где сразится с командами Дании, Перу и Австралии. В субботу, 16 июня, на стадионе «Казань Арена» в столице Татарстана состоится первый матч сборной: встреча с австралийскими соккеруз начнется в 13.00.