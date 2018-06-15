Снимок помолодевшей Аллы Пугачевой сразил поклонников наповал

15 апреля этого года певице исполнилось 69 лет.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Супруг певицы Аллы Пугачевой – шоумен Максим Галкин выложил в Сеть новый снимок своей возлюбленной.

Юморист подписал его так: «Счастлив, когда моя любимая счастлива».



На фото изображена помолодевшая Алла Борисовна с белоснежной улыбкой, она задорно улыбается. Отметим, что 15 апреля этого года ей исполнилось 69 лет.



Поклонники выразили восхищение моложавой внешностью певицы, а также отметили, что она очень хорошо «подкорректирована» врачами.



«Подкорректирована, конечно, но все равно... Женщина, которая излучает силу», «Красотка... только это уже не Алла Пугачева, а незнакомая женщина, сделанная врачами. Вот если бы научились еще и здоровье возвращать. Я бы за нее была искренне рада», «Красивая, стильная, умница, браво, Алла Борисовна!», «Кристина одно лицо с мамой», - высказались комментаторы.



Алла Пугачева ранее признавалась, что следит за собой и похудела до 54 кг. В борьбе с лишними килограммами ей помогли таблетки от диабета, после которых, по словам артистки, она буквально «сдулась».

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