Организаторы мусульманских утренников подчеркивают: на площадках они рады видеть детей любых национальностей и вероисповеданий.

(Набережные Челны, 15 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В мечетях Челнов проходит благотворительный марафон, посвященный празднику «Ураза-байрам»

Так, после утреннего намаза в мечетях города мусульман угощали пловом и чаем с блинами, которые пекут специально для этого праздника. В мечетях «Туфан», «Абузар» в качестве хаера (благотворительного дара) приготовили и раздали свыше ста пакетов с подарками пожилым и малоимущим мусульманам. Мечеть «Ихлас» организовала широкомасштабный детский праздник с викторинами, активными играми и раздачей призов.

Как известно, празднование Уразы-байрама продолжается в течение трех дней. В эти дни мусульманская общественность собирается устроить выезд детей на базы отдыха, где для них будут организованы аттракционы, игры и сладкие столы.

Организаторы мусульманских утренников подчеркивают: на своих площадках они традиционно рады видеть детей любых национальнойстей и вероисповеданий. Такова объединяющая суть «Уразы-байрама».