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Татар-информ

15 июня 2018, 14:06

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Первый чартер привезет в Казань 180 болельщиков ЧМ-2018 из Франции

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Фото: Александр Эшкинин

Коллективные группы болельщиков также заказывают автобусы.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казань прибудет первый чартерный самолет со 180 болельщиками ЧМ-2018 из Франции. Об это сообщил на пресс-конференции в городском пресс-центре Казани начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Алексей Сидоров.

«Болельщики прибывают в Казань и воздушным транспортом. Сегодня ожидается первый чартер из Парижа. 180 болельщиков приедет из Франции», – сказал спикер.

При этом он заметил, что все же большей популярностью у зрителей футбольных матчей пользуется железнодорожный транспорт.

По словам Сидорова, коллективные группы болельщиков также заказывают автобусы. Например, любители футбола из Колумбии забронировали автобусы для поездки в Саранск. «Болельщики Австралии прибывают воздушным транспортом, а убывают на автобусе в Самару, – заключил начальник Управления транспорта Миндортранса РТ. – До Москвы вводятся дополнительные рейсы».  

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