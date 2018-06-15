Первый чартер привезет в Казань 180 болельщиков ЧМ-2018 из Франции

Коллективные группы болельщиков также заказывают автобусы.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казань прибудет первый чартерный самолет со 180 болельщиками ЧМ-2018 из Франции. Об это сообщил на пресс-конференции в городском пресс-центре Казани начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Алексей Сидоров.

«Болельщики прибывают в Казань и воздушным транспортом. Сегодня ожидается первый чартер из Парижа. 180 болельщиков приедет из Франции», – сказал спикер.

При этом он заметил, что все же большей популярностью у зрителей футбольных матчей пользуется железнодорожный транспорт.

По словам Сидорова, коллективные группы болельщиков также заказывают автобусы. Например, любители футбола из Колумбии забронировали автобусы для поездки в Саранск. «Болельщики Австралии прибывают воздушным транспортом, а убывают на автобусе в Самару, – заключил начальник Управления транспорта Миндортранса РТ. – До Москвы вводятся дополнительные рейсы».