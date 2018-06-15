Болельщики ЧМ-2018 забронировали более 85 процентов мест в бесплатных поездах

Сегодня дополнительный поезд привез в Казань более 700 болельщиков.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Болельщики чемпионата мира по футболу забронировали более 85 процентов мест в бесплатных дополнительных поездах. Об это сообщил сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре Казани начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Алексей Сидоров.

Спикер напомнил, что для доставки болельщиков в города-организаторы ЧМ-2018 организовано 116 дополнительных поездов.

Вчера в Казань из Москвы прибыл первый бесплатный поезд с болельщиками. «Сегодня пришел еще один дополнительный поезд, который привез 716 зрителей», – отметил Сидоров.