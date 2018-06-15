ДТП произошло рано утром 15 июня возле дома №64 по улице Чуйкова.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). «Рено Каптюр» лишился переднего колеса в столкновении с «Тойотой» в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП напротив дома №64 по улице Чуйкова пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в пятницу, 15 июня, в 07:36. Очевидцы аварии сообщили, что столкнулись кроссовер «Рено Каптюр» и «Тойота Венза».

Прибывшие к месту ДТП пожарные ПСЧ №48 оперативно отключили аккумуляторы разбитых автомобилей.

Удар был такой силы, что у французского кроссовера вывернуло колесо и он отлетел на обочину, а у «японца» разбилась фара и сильно помяло бампер.

В аварии ушиб грудной клетки получил 60-летний водитель «Рено».

