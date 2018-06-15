В Набережных Челнах праздничные намазы в 14 мечетях посетили 4 тысячи мусульман

Глава Автограда Наиль Магдеев обратился к горожанам с поздравлением по поводу наступления «Ураза-байрама».

(Набережные Челны, 15 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах праздничные намазы посетили 4 тысячи мусульман в 14 мечетях.

Так, в мечети «Нур-Ихласе» побывал мэр города Наиль Магдеев. Вместе с ним праздничную молитву выслушали глава челнинской полиции Надир Закиров, исполняющий обязанности прокурора города Айдар Галиев и другие.

Надо отметить, что на утренний намаз пришли полторы тысячи человек. Молитвенный зал не смог одновременно вместить столько человек, поэтому часть верующих слушала проповедь, находясь на территории мечети, через установленные динамики.

Глава Набережных Челнов также обратился к горожанам с поздравлениями по поводу наступления Ураза-байрама.

«Верующие выходят из Рамадана обновленными, сильными телом и духом, готовые жить в согласии со всем миром и всегда прийти на помощь слабым и обездоленным. В этом желании творить добро и есть высокий философский и нравственный смысл поста. Пусть светлые помыслы и благие дела станут нашими верными и надежными спутниками на протяжении всей жизни», — сказал Наиль Магдеев.