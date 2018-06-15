Владимир Кузьмин разводится с молодой женой после 17 лет брака

Кузьмин попросил поклонников и СМИ с пониманием отнестись к их расставанию и объявил, что больше не будет комментировать предстоящий развод.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). 63-летний певец Владимир Кузьмин объявил о разводе с женой Екатериной после 17 лет брака, пишет «СтарХит».



Источник отмечает, что последние 17 лет Кузьмин был счастлив в браке с 36-летней женой. Их ничуть не смущала разница в возрасте в 27 лет. Поэтому новость о разводе стала полной неожиданностью для поклонников пары.



Артист официально подтвердил новость о разводе и отметил, что решение расстаться они с женой приняли вместе. «Пришло время каждому двигаться своей дорогой», – прокомментировал ситуацию музыкант.



Супруги познакомились на пляже в Анапе и сразу полюбили друг друга. Пара была неразлучна. Екатерина часто сопровождала Кузьмина на гастролях. Поклонники предполагают, что причиной развода стало пристрастие музыканта к алкоголю.



Кузьмин попросил поклонников и СМИ с пониманием отнестись к их расставанию и объявил, что больше не будет комментировать предстоящий развод. С Екатериной они остались в приятельских отношениях.

В конце мая Сергей Шнуров объявил о разводе с женой Матильдой после восьми лет брака.