Алексей Песошин: В FISU Volunteer Leaders Academy участвуют представители 92 стран

Форум проходит в Казани 14 — 22 июня.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). В международном образовательном форуме FISU Volunteer Leaders Academy участвуют 111 лидеров движения из 92 стран мира. Об этом в ходе встречи с участниками форума заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Правительства республики.

«Для нас особая честь принимать в этот год самых активных и неравнодушных людей планеты», — сказал Песошин. Он отметил, что в последнее время повседневное волонтерство становится частью повседневной жизни в России.

Форум проходит в Казани 14 — 22 июня. Участники будут привлечены к программе «Городские волонтеры» текущего чемпионата мира по футболу, также перед ними выступят специалисты FISU, UNESCO, Международного олимпийского комитета, WADA, а также представители оргкомитетов будущих универсиад и студенческих чемпионатов мира.

В Казани в мундиале задействованы более 2 тыс. волонтеров, отметил Премьер-министр республики. В чемпионате мира по профессиональному мастерству World Skills, который пройдет в столице Татарстана в следующем году, будут задействованы 2,5 тыс.

В заключение Алексей Песошин пожелал всем успехов и плодотворной работы.