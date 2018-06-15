Сброс нефтепродуктов на почву был произведен в ходе ремонтных работ специалистами НГДУ «Альметьевнефть».

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). ПАО «Татнефть» заплатило почти миллион рублей за загрязнение почвы в Альметьевском районе РТ, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В результате ремонтных работ НГДУ «Альметьевнефть» был допущен сброс нефтепродуктов на почву, что стало причиной загрязнения земель на территории Адьметьеского района Татарстана.

Прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении. Компанию-нарушителя оштрафовали.

После вмешательства надзорного органа, ПАО «Татнефть» устранила разлив нефтепродуктов, загрязненный участок рекультивировало, а отходы утилизировало. Помимо этого, компания добровольно возместила причиненный окружающей среде ущерб в размере 997 тысяч рублей.

