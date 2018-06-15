Рекомендуем
(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). ПАО «Татнефть» заплатило почти миллион рублей за загрязнение почвы в Альметьевском районе РТ, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В результате ремонтных работ НГДУ «Альметьевнефть» был допущен сброс нефтепродуктов на почву, что стало причиной загрязнения земель на территории Адьметьеского района Татарстана.
Прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении. Компанию-нарушителя оштрафовали.
После вмешательства надзорного органа, ПАО «Татнефть» устранила разлив нефтепродуктов, загрязненный участок рекультивировало, а отходы утилизировало. Помимо этого, компания добровольно возместила причиненный окружающей среде ущерб в размере 997 тысяч рублей.
Следующая новость
Глава Автограда Наиль Магдеев обратился к горожанам с поздравлением по поводу наступления «Ураза-байрама».
Об экстренной ситуации объявили по громкой связи.
В преддверии своего первого матча французы тренировались в полном составе.
В Социальной доме «Колыбель» оказывают помощь мамам с детьми и беременным женщинам, попавшим в трудную ситуацию.
Коллективные группы болельщиков также заказывают автобусы.
Сегодня дополнительный поезд привез в Казань более 700 болельщиков.
Форум проходит в Казани 14 — 22 июня.
ДТП произошло рано утром 15 июня возле дома №64 по улице Чуйкова.
Сброс нефтепродуктов на почву был произведен в ходе ремонтных работ специалистами НГДУ «Альметьевнефть».
Мухтасиб Нурлатского района Наиль хазрат Абулханов отметил важность доброго взаимоотношения к родителям, соседям.
После чина освящения центральный крест установят на главку купола.
Рустам Минниханов и Нурсултан Назарбаев договорились о активизации программ обмена студентами.
В июле 2016 года дама взяла автокредит на автомобиль «Хенде», но погашать его не собиралась.
В Казанском федеральном университете обучается более 500 студентов из Казахстана.
Татарстан и Казахстан намерены развивать совместные производства.
Интервью с бывшим главой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ выйдет на сайте sntat.ru.
Больше всего верующих на Ураза-байрам собрались в соборной мечети «Джамигъ».
Именно молодежи предстоит продолжить дело по укреплению дружбы и добрососедства между странами, отметил Президент Казахстана.
Высшая награда Казахстана для иностранных граждан вручена Президенту Татарстана за вклад в развитие отношений между странами.
Инспектор ГИБДД и случайные прохожие помогли молодой «маме» перейти улицу с интенсивным движением.
Предприниматель предоставлял в службу занятости «липовые» справки о трудоустройстве инвалидов, за что получил из бюджета около полумиллиона рублей.
15 июня15 – 17 июня: Подробная программа Фестиваля болельщиков ЧМ-2018, Ураза Байрам, группа SEREBRO