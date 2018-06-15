В июле 2016 года дама взяла автокредит на автомобиль «Хенде», но погашать его не собиралась.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Год условно получила 36-летняя жительница Набережных Челнов за невыплату автокредита, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В июле 2016 года 36-летняя жительница Автограда, находясь в Казани, по сговору с неустановленными лицами оформила по подложным документам автокредит на автомобиль «Хендэ Солярис». Чтобы подтвердить свою платежеспособность, злоумышленница внесла в качестве первоначального взноса 6 тысяч рублей.

Как установило следствие, платить за кредитный автомобиль женщина не собиралась. В результате мошеннических действий злоумышленницы, ущерб банку составил 800 тысяч рублей.

Свою вину челнинка полностью признала. Суд назначил мошеннице наказание в виде одного года условно с испытательным сроком в один год.

