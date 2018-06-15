Казахстан намерен выделить гранты для привлечения татарстанских студентов

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Казахстан заинтересован в привлечении татарстанских студентов в свои вузы. Об этом сегодня на встрече с Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
«Нужно, чтобы и от вас к нам приезжала молодежь учиться. Будем гранты выделять», — сообщил лидер Казахстана в разговоре с Президентом Татарстана.
Сегодня он побывал в одном из старейших университетов России — в Казанском федеральном университете, где пообщался со студентами из Казахстана. Сегодня в вузах Татарстана обучается около 1200 казахстанских студентов, 500 из них — в КФУ. «Еще есть куда расти. Мы готовы принять и больше казахстанских студентов», — отметил Рустам Минниханов.
«По IT у вас очень серьезное продвижение. Будем учить нашу молодежь и в этом направлении. Есть много взаимных интересов», — сообщил Президент Казахстана.
Президент Татарстана дал высокую оценку системе образования Казахстана на всех ее уровнях и поделился своими впечатлениями от посещения Назарбаев Университета — ведущего вуза страны, отметив, что татарстанской молодежи было бы очень интересно и полезно получать в нем высшее образование.
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