Казахстан намерен выделить гранты для привлечения татарстанских студентов

Рустам Минниханов и Нурсултан Назарбаев договорились о активизации программ обмена студентами.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Казахстан заинтересован в привлечении татарстанских студентов в свои вузы. Об этом сегодня на встрече с Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Нужно, чтобы и от вас к нам приезжала молодежь учиться. Будем гранты выделять», — сообщил лидер Казахстана в разговоре с Президентом Татарстана.

Сегодня он побывал в одном из старейших университетов России — в Казанском федеральном университете, где пообщался со студентами из Казахстана. Сегодня в вузах Татарстана обучается около 1200 казахстанских студентов, 500 из них — в КФУ. «Еще есть куда расти. Мы готовы принять и больше казахстанских студентов», — отметил Рустам Минниханов.

«По IT у вас очень серьезное продвижение. Будем учить нашу молодежь и в этом направлении. Есть много взаимных интересов», — сообщил Президент Казахстана.

Президент Татарстана дал высокую оценку системе образования Казахстана на всех ее уровнях и поделился своими впечатлениями от посещения Назарбаев Университета — ведущего вуза страны, отметив, что татарстанской молодежи было бы очень интересно и полезно получать в нем высшее образование.