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В Казани Назарбаев предложил организовать форум молодых лидеров Казахстана и России

Татар-информ

15 июня 2018, 12:28

Наука и образование

Нурсултан Назарбаев: Приятно осознавать, что в КФУ учится молодежь из Казахстана

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Фото: Рамиль Гали


В Казанском федеральном университете обучается более 500 студентов из Казахстана.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Очень приятно осознавать, что в таком вузе как Казанский федеральный университет учится молодежь из Казахстана, заявил сегодня на торжественном заседании ученого совета КФУ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Почетный гость вуза поприветствовал собравшихся на татарском языке.

«Казанский университет является одним из старейших высших учебных заведений России. Он ставится своей богатой академической базой, инновационной деятельностью. Сегодня университет — в числе 11 лучших федеральных вузов России. Входит в список лучших 350 учебных заведений мира. Это самый высокий показатель среди федеральных вузов РФ. Очень приятно осознавать, что в таком университете учится молодежь из Казахстана», — сказал Назарбаев.

Он отметил, что, по историческим данным, с 1877 года в Казанском университете обучалась «казахская интеллигенция, самая образованная часть наших братьев». «К сожалению, многие из них погибли во время репрессий. Однако тесная историческая связь учебных заведений Казахстана и университета сохраняется и сегодня», — подчеркнул Президент Казахстана.

В настоящее время в КФУ по разным программам обучается более 500 студентов из Казахстана, сообщил он. «Всего в Татарстане получают знания 1217 молодых людей нашей страны», — добавил Назарбаев.

В торжественном заседании ученого совета КФУ принял участие и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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