Праздничные богослужения прошли в 41-й мечети Нурлатского района

Мухтасиб Нурлатского района Наиль хазрат Абулханов отметил важность доброго взаимоотношения к родителям, соседям.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 15 июня, в 41-й мечети Нурлатского района состоялся праздничный намаз в честь праздника Ураза-байрам – гает-намаз, пишет газета «Дружба».



В богослужениях принял участие глава исполкома района Алмаз Ахметшин. Он посетил Центральную мечеть города. Руководитель произнес теплые поздравления для мусульман района.



Праздничную проповедь прочитали мухтасиб района Наиль хазрат Абулханов и гость района из Турции – Каран-Хафиз Саламетдин Таш.



Мухтасиб Нурлатского района отметил важность доброго взаимоотношения к родителям, соседям, а также подчеркнул, что нужно не только терпеть и понимать, но и любить друг друга. После богослужения верующие обменялись поздравлениями.



Ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.