Казанцев приглашают к участию в благотворительной акции «Корзина малыша»

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). В субботу, 16 июня, казанцы могут поучаствовать в благотворительной акции «Корзина малыша». Денежные средства, продукты и иная помощь будут направлены подопечным Социального дома «Колыбель»: попавшим в трудную ситуацию мамам с детьми и беременным женщинам. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.
Сбор помощи будет проходить с 9.00 до 16.00 в Агропромышленном парке по адресу ул. Аграрная, д. 2. Кроме того, там будет проходить благотворительная ярмарка, на которой будут представлены изделия ручной работы. Средства, полученные от продажи, также пойдут на нужды жителей «Колыбели».
Социальный дом «Колыбель» был создан в 2017 году Центром защиты материнства и детства «Умилении» при поддержке администрации Советского района Казани и Казанской епархии. Помощь в приюте получили 25 женщин и 41 ребенок, там родились 10 младенцев. Подопечным «Колыбели» предоставили не только кров, но и квалифицированную психологическую и юридическую помощь, оказали духовную и материальную поддержку.
Проект приюта получил поддержку Фонда президентских грантов в 2018 году.
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