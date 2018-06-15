В Казани Назарбаев предложил организовать форум молодых лидеров Казахстана и России

Именно молодежи предстоит продолжить дело по укреплению дружбы и добрососедства между странами, отметил Президент Казахстана.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на торжественном заседании ученого совета Казанского федерального университета Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать форум молодых лидеров Казахстана и России.

По словам почетного гостя КФУ, можно рассмотреть проведение семинаров, научной конференции в рамках форума молодых лидеров Казахстана и России.

«Это позволит обмениваться идеями, вырабатывать конкретные предложения по самым актуальным вопросам наших стран, — сказал он. — Важным элементом многопланового сотрудничества Казахстана и России является народная дипломатия. Здесь особую роль играет тесное взаимодействие двух стран».

Назарбаев подчеркнул, что именно молодежи предстоит продолжить дело по укреплению дружбы и добрососедства между Казахстаном и Россией. «В этом контексте важным является обучение молодежи процессу сотрудничества Астаны и Москвы, Казани и Казахстана», — заявил он.

По мнению Президента Казахстана, необходимо задать новый импульс культурному обмену, активизировать ежегодный конкурс для исполнителей, художников в целях поддержки талантливой и творческой молодежи двух государств.

«Актуальными являются контакты между нашими молодыми спортсменами. Думаю, что в студенчестве поддержат проведение на регулярной основе турниров среди молодежи наших стран», — добавил он.

«Считаю, что человеческие связи и добрые стабильные отношения являются центром развития государств, — заключил Назарбаев. — Уверен, что добрые традиции казахстано-татарстанской дружбы, взаимопонимания будут углубляться на благо наших народов».