Нурсултан Назарбаев наградил Рустама Минниханова орденом «Достык» I степени

Высшая награда Казахстана для иностранных граждан вручена Президенту Татарстана за вклад в развитие отношений между странами.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Высшую награду Республики Казахстан для не резидентов страны — орден «Достык» (Дружба) I степени, сегодня вручил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. Награждение состоялось во время встречи Президентов в Казанском Кремле.

«Вы очень многое сделали и продолжаете делать для развития дружбы и взаимодействия между нашими странами. Я это вижу», — обратился Нурсултан Назарбаев к Рустаму Минниханову.

Президент Казахстана отметил активно развивающиеся отношения и между республиками. Он подчеркнул, что сам лидер Татарстана и деловые миссии республики — частые гости Казахстана и пообещал и сам чаще бывать в Казани.

Вручая орден Дружбы, Назарбаев отметил: «Это высшая награда нашего государства для иностранных граждан». Нурсултан Назарбаев пригласил Президента Татарстана вновь приехать в Казахстан — на предстоящий юбилей столицы страны и грядущий экономический саммит. Рустам Минниханов приглашение принял.