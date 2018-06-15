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Берт Ван Марвейк: В матче против Франции мы должны быть самими собой

Татар-информ

15 июня 2018, 15:50

Общество

Туроператор Polar tour приостановил свою деятельность

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Под угрозой срыва оказался отдых сотен туристов.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Туристический оператор Polar tour приостановил свою деятельность, сообщается на официальном сайте туроператора.

Таким образом, Polar Tour не может исполнить свои обязательства по субагентским договорам. Компания работала с крупными туроператорами по массовым направлениям и бронировала путевки.

Отдых сотен туристов оказался под угрозой срыва, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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